Kripto para borsası Huobi bir kullanıcıyı uzaya gönderecek

Yıllar önce bir hayal olan uzay turizmi artık mümkün ama oldukça pahalı. Uzaya gidip gelmenin maliyeti birçok kişinin bütçesini aşıyor.

Hal böyleyken bir kripto para borsası tanıtım etkinliği olarak uzay çekilişi düzenleme kararı aldı.

Çin'de kurulan kripto para borsası Huobi, sekizinci yaşını kutlarken bir uzay çekilişi yapıyor.

Mevcut ve yeni üyelerin katılabileceği çekilişte kazanan 1 kişi Huobi Global tarafından uzaya gönderilecek.

Uzay seyahatinin maliyetinin 500 bin dolar olacağı belirtildi. Kazanan kişi fiziksel bir hazırlık süreci de geçirecek. Bu nedenle şirket uzay seyahati kazanan talihliyi eğitime alacak ve bu sürede kendisine maaş da verilecek.

Huobi Group'un Kurucu Ortağı Du Jun, “Bu küresel çekilişi başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Uzay teknolojisi ciddi sıçramalarla büyüyor, sınırları aşıyor ve biz de şanslı bir kişiye hayatının fırsatını vermek istiyoruz. Uzay kavramının, herkese imkansıza erişme fırsatı verme konusundaki küresel vizyonumuzla uyumlu olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



Şirket çekilişle başka ödüller dağıtılacağını da aktardı. Başvurular 16 Aralık'ta sona erecek ve kazanan 30 Aralık 2021'de açıklanacak.