Küresel e-spor gelirleri 2019'da 1 milyar doları aştı

Araştırma şirketi Newzoo'nun "Küresel E-Spor Pazar Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, dünyada e-spor kitlesinin geçen yıl 443 milyon kişiye ulaştığı öngörülüyor. Bunun 198 milyonunu e-spor meraklıları, geri kalanını ise "ara sıra izleyenler" oluşturuyor. Bu yıl toplam e-spor izleyici sayısının 2019'a kıyasla yüzde 11,7 artarak 495 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.



Geçen yıl e-spor farkındalığı bulunan kişilerin sayısı 2018'e göre yüzde 12,5 artışla 1,8 milyara yükseldi. Çin 500,2 milyon kişiyle bu kategoride en fazla paya sahip ülke konumunda bulunuyor. Dünyada e-spor bilincinin hızla yayılmasında, bu sporun yaygın eğlence kültürü ve dijital video platformlarında daha fazla yer bulmasının etkili olduğu ifade ediliyor.



Kentleşme ve bilgi teknolojisi altyapısındaki gelişmeler sayesinde Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi gelişmekte olan piyasalarda da e-spor izleyici sayısının giderek artması dikkati çekiyor.



Küresel olarak mobil oyunların popülerliği de söz konusu gelişmede önemli bir faktör olarak öne çıkarken, e-spor kitlesinin daha da büyümesi bekleniyor.



SEKTÖRÜN GELİRLERİ DE HIZLA ARTIYOR



Geçen yıl sponsorluk, medya hakları, reklam, ürün ve bilet satışlarıyla oyun yayıncısı ücretlerinden oluşan e-spor gelirlerinin 1,1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak "senede 1 milyar dolarlık gelir" bandını aşması dikkati çekiyor.



Sponsorluktan elde edilen ücretler küresel e-spor gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor. 2019'da sektörde sponsorluk anlaşmalarından 456,7 milyon dolar gelir sağlanırken, bunu 251,3 milyon dolarla medya haklarından ve 189,2 milyon dolarla reklamlardan elde edilen gelirler takip ediyor.



Ürün ve bilet satışlarından sağlanan gelir 103,7 milyon doları, oyun yayıncısı ücretleri 95,2 milyon doları buluyor. Küresel e-spor gelirlerinin 2022'de yılda ortalama yüzde 2,3 artışla 1,8 milyar dolara çıkması bekleniyor.



TÜRKİYE'DE 1500'Ü AŞKIN LİSANSLI E-SPOR OYUCUSU VAR



Türkiye'de e-spor, Gençlik ve Spor Bakanlığının tanıdığı alanlardan biri haline gelmesinin de etkisiyle küresel ölçekte olduğu gibi ülkede de kitlesi genişliyor. Ocak 2020 itibarıyla Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) lisanslı 131 kadın, 1384 erkek e-sporcu ve 85 spor kulübü bulunuyor.



Türkiye'de izleyici ve oyuncu sayısı giderek artan e-spor sektöründe sponsorluk ve reklam alanında önemli fırsatların oluşacağı ifade ediliyor.

