Küresel ısınma sofradaki balık çeşitliliğini tehdit ediyor

Dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen küresel ısınmanın etkisiyle deniz suyu sıcaklığının yükselmesi, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'deki canlı çeşitliliğini de büyük oranda tehdit ediyor. Balıkçılar ise küresel ısınmanın yanı sıra trol balıkçılığı ve yasa dışı avlanmanın da türlerin yok olmasında etkili olduğuna dikkati çekiyor.



"Sera gazlarının etkisi ile atmosferin, denizlerin ve dünya yüzeyinin ortalama ısısının yükselmesi" olarak tanımlanan küresel ısınmanın etkileri, en yüksek zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor.



Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın, bitki ve hayvan türlerinin sayısının azalmasına, canlıların yaşam alanlarının değişmesine, bazı türlerin neslinin tükenmesine etki ettiği ise yapılan araştırmalarla ortaya konuluyor.



İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilenen önemli bir grup da denizlerdeki canlılar. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi denizlerdeki biyoçeşitliliğin değişmesine ve canlı türlerinin azalmasına neden oluyor.

Bunun da balıkçıların ekmek kapısına ve vatandaşlara olumsuz yansımaları görülüyor. Balıkçılar, denizlerde eskisi kadar çok balık bulamamaktan şikayetçiyken, vatandaşlar da pahalılıktan dert yanıyor.



Uzmanlar ise küresel ısınma için önlem alınmaması halinde protein, vitamin, mineral ve omega-3 kaynağı olan birçok balık türünün gelecekte sofralarda yer almayacağı uyarısında bulunuyor.

