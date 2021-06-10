Mark Zuckerberg evden çalışmayı sevdi: 2022'in yarısında evde olacak

Facebook’un uzaktan çalışma şartlarını oldukça esnek tutmak için çalışmalar yapıyor.

Bu dönemde en büyük örnek Facebook kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg’den geldi.

Zuckerberg çalışanlarına yolladığı bilgi notunda bir sonraki senenin en az yarısını uzaktan çalışarak geçireceğini ifade etti.

Zuckerberg konuya dair yaptığı açıklamada, “Geride kalan dönemde uzaktan çalışma tecrübesi, ailemle daha çok vakit geçirmemi sağladı ve bu da beni daha mutlu biri yaptı. Ayrıca daha çok boş vakit bularak, uzun vadeli düşünerek, iş için daha üretici olabildim” ifadelerini kullandı.

Twitter pandemi döneminde yaptığı açıklamada daha radikal bir kararla herkesin uzaktan çalışmaya devam edebileceğini duyurmuştu.

Apple ise yaptığı son açıklamada, Eylül’den itibaren çalışanlarının en az haftada 3 gün ofislerde bulunmasını istemişti.