Mark Zuckerberg'den açıklama: 2 ayda 500 milyon kullanıcıya ulaştı

Meta, geçtiğimiz aylarda kullanıma WhatsApp platformu üzerinde Instagram'da olduğu gibi Kanallar özelliğini kullanıma sundu.

2 AYDA 500 MİLYON KULLANICI

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, WhatsApp kanallar özelliğinin 2 ay içerisinde 500 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

HERKES KANAL AÇABİLECEK

Öte yandan son olarak WhatsApp herkesin kendi kanalını oluşturmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı.

Platform üzerinde takipçi sayısı en yüksek kanallar ise şöyle





1- WhatsApp - 69 Milyon takipçi

2- Netflix - 26.6 Milyon takipçi

3 - Real Madrid - 25.7 Milyon takipçi

4 - Katrina Kaif - 24 Milyon takipçi

5 - Bad Bunny - 19.8 Milyon takipçi