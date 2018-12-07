ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta Mars'a inen InSight'ın güneş panellerine vuran rüzgarın sesinin kaydını kamuoyuyla paylaştı.



NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'nda görevli bilim insanı Bruce Banerdt, bu ses kaydının sürpriz bir gelişme olduğunu belirterek, InSight'ın hareketi ölçümlemeyi amaçladığını, haliyle buna ses dalgalarının yarattığı devinimin de dahil olduğunu açıkladı.



Kayıtla ilk kez bir başka gezegenin sesi Dünya'da duyulurken, bilim insanları rüzgarın hızının 15 ila 25 KM/H arasında olduğunu tahmin ediyor.



NASA Başkanı Jim Bridenstine de kayıtla ilgili "Bir diğer gezegenin yüzeyinde kaydedilen ilk sesleri duymak ayrıcalık. Harika bir ekibimiz var, NASA'da her gün inanılmaz şeyler yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Mars'a 26 Kasım'da varan InSight, kızıl gezegende sismik inceleme yapacak ve Mars'ın yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

İŞTE NASA TARAFINDAN YAYINLANAN MARS'IN SES KAYDI

InSight bilim ekibinin bir parçası olan Tom Pike, "Uzay aracının kenarlarındaki güneş panelleri rüzgarın basınç dalgalanmalarına tepki veriyor. InSight panelleri çanak görevini görüyor Mars rüzgarı panellere çarpıyor. Güneş panellerinden gelen iniş titreşimlerinin yönü rüzgarın yönü ile eşleşiyor" açıklamasını yaptı.



Videodaki ses, insan kulağının duyması için iki oktav yükseltildi. Videoda Mars’tan gelen ilk rüzgar sesi duyulabiliyor.

Videonun kaynağı: NASA