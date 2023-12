Max Payne'e ses veren aktör James McCaffrey hayatını kaybetti

Popüler video oyunu serisinde Max Payne'i seslendiren ve son olarak "Alan Wake 2 "de Alex Casey'e ses veren aktör James McCaffrey, kanserle mücadelesinin ardından 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1990'lı yıllarda yayınlanan polisiye dizisi "Viper" ile ün kazanan McCaffrey, "Rescue Me" adlı televizyon programında 2004'ten 2011'e kadar 56 bölüm boyunca Jimmy Keefe karakterini canlandırmıştı.

OYUNSEVERLER MAX PAYNE İLE TANIMIŞTI

Oyunseverler McCaffrey'nin sesini popüler üçüncü şahıs nişancı serisi Max Payne'in başrol karakteri olarak tanıdı.

Ünlü aktör 2001 yapımı olan "Max Payne"in devam oyunu olan Max Payne 2 (2003) ve Max Payne 3 (2012) yapımlarında Max'i seslendirdi.

ALAN WAKE'İ DE SESLENDİRDİ

McCaffrey, 2010'da çıkan "Alan Wake" oyununda ve bu ayki Oyun Ödülleri'nde en iyi anlatı, sanat yönetimi ve oyun yönetimi ödüllerini kazanan bu yıl çıkış yapan devam oyunu "Alan Wake 2 "de FBI ajanı Alex Casey'i seslendirdi.

McCaffrey ayrıca "Control" (2019) ve "Alone in the Dark" (2008) oyunlarında da yer aldı.