Epic Games’in oyun dünyasına damgasını vuran çevrimiçi PvP hayatta kalma oyunu Fortnite, 5.30 güncellemesiyle yeni içeriklere kavuştu. Güncelleme oyuna iki özel eşya ve sınırlı süreli iki oyun modu getiriyor.



ŞOK DALGASI BOMBASI VE PRATİK YIRTIK



Oyunculara düşme hasarı almadan uzak mesafelere atlama imkânı veren Şok Dalgası Bombası, rakip oyuncuların dengesini bozup onları avlamaya da yarıyor. Bombanın şok dalgası o kadar güçlü ki, rakiplere karşı kullanıldığında onları savurup duvarların içinden geçmelerine neden olabiliyor. Bomba; takım arkadaşlarına, araçlara ve rakiplere çarptığında onlara düşme hasarı vermiyor. İkili olarak düşen Şok Dalgası Bombası’ndan en fazla altı tanesi çantada taşınabiliyor.



Fortnite’ın 5.30 güncellemesinin oyuna eklediği bir diğer eşya ise Pratik Yırtık adlı bir küre. Oyunun beşinci sezonunda rasgele ortaya çıkan yırtıklar, oyuncuları haritanın bir yerinden alıp başka bir bölgesine gönderiyordu. Oyuncular nerede ortaya çıkacağı belli olmayan bu geçitleri güç durumlarda bir kaçış aracı olarak kullanıyordu. Pratik Yırtık sayesinde artık bu geçitler oyuncuların kontrolünde.



Destansı nadirlikte bu eşya oyun dünyasında tekli olarak çıkıyor ve her oyuncu en fazla iki adet Pratik Yırtık taşıyabiliyor. Kullanıldığında 10 saniye boyunca haritada kalan yırtıklar bu süre içinde takım arkadaşları ve diğer oyuncular tarafından da kullanılabiliyor.



YENİ MODLAR: 50’YE 50 SOM ALTIN VE SKORUN ZAFERİ



5.30 güncellemesinin oyuna getirdiği ilginç ve eğlenceli bir mod olan 50’ye 50 Som Altın, şartları biraz daha dengeli hale getirerek yalnızca en becerikli oyuncuların hayatta kalabileceği bir ortam sunuyor. Bu sınırlı süreli modda tüm eşyalar sarı renkli, yani efsanevi sınıfta. Oynanışı 50’ye 50 modla aynı olan bu oyunda herkes aynı türde eşyalara sahip olduğundan bileği güçlü, refleksleri hızlı olan hayatta kalıyor.



Güncellemenin oyuna eklediği diğer mod olan Skorun Zaferi’nde kazanmanın yoluysa haritadaki tüm oyuncuları avlamak yerine belirli bir puana ulaşmaktan geçiyor. Bu modda haritadaki paraları toplamak, ganimet sandıklarını açmak, eşya kullanmak ve rakipleri avlamak gibi her eylemin belirli bir puan karşılığı var. Tekli oyunda 2000, çiftli oyunda 3000 ve ekipçe girilen oyunlarda 4500 puana ilk ulaşan Azmin Zaferi’ni elde etmiş sayılıyor.



Skorun Zaferi’nde: Elma veya Mantar kullanmak 10, Cephane Kutusu açmak 25, Lama ve Hazine Sandığı açmak 50, Mühimmat Desteği açmak 100 puan kazandırıyor. Elbette avlanan her rakip için de 100 puan kazanılıyor. Ayrıca haritadaki Bronz, Gümüş ve Altın paralar da oyunculara sırasıyla 30, 50 ve 100 puan veriyor.