Meta bu hafta tanıtacak: Instagram ve Facebook'ta yapay zeka furyası

Meta, birbirinden farklı 30 kişiliğe sahip yapay zeka sohbet robotlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Instagram ve Facebook üzerinden kullanıma sunulması planlanan yapay zekanın teknoloji devi tarafından bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Meta bu hafta tanıtacak: Instagram ve Facebook'ta yapay zeka furyası

WhatsApp, Instagram ve 'un ana şirketi, sorulara cevap veren ve birbirinden farklı 30 kişiliğe sahip sohbet robotunu geliştirdiğini duyurmuştu.

The Wall Street Journal'a göre, Meta bu hafta içerisinde sohbet asistanlarını Instagram ve Facebook üzerinden kullanıma sunacak.

Çalışmalarda yer alan robotlar arasında "Robot Bob" adında, kendi deyimiyle "üstün zekalı, keskin zekalı ve iğneleyici alaycı" kişiliği bulunan bir robot yer alıyor.

GPT-4 KADAR GÜÇLÜ BİR MODEL EĞİTMEYİ PLANLIYOR

Meta'nın ayrıca OpenAI'nin en son sohbet robotu GPT-4 kadar güçlü olması muhtemel yeni bir yapay zeka modelini eğitmeyi planladığı da bildirildi.

Meta bu hafta tanıtacak: Instagram ve Facebook'ta yapay zeka furyası - 1

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