Meta, yapay zeka asistanlarını yakında kullanıma sunacak

Meta, sahibi olduğu Facebook, WhatsApp ve Instagram için yapay zeka asistanlarını yakın bir zamanda kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.



Meta'nın yapay zeka asistanları önümüzdeki ay piyasaya sürülebilir.



Financial Times'a göre, Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere Meta'nın platformlarına entegre edilecek bir yapay zeka sohbet asistanı özelliğinin lansmanı yakında yapılacak.

YAPAY ZEKA TAVSİYELERDE BULUNACAK



Bu özellik, kullanıcıların arama ve tavsiyeler için çeşitli yapay zeka kişilikleriyle sohbet etmelerini sağlayacak; örneğin seyahat ipuçları için yapay zeka asistanını kullanabilecek.



Öte yandan Meta kısa süre önce OpenAI'nin GPT-4 ve Google'ın PaLM 2 gibi kapalı kaynaklı LLM'lerine açık kaynaklı bir alternatif olan büyük dil modeli Llama 2'nin en son sürümünü piyasaya sürmüştü.



Meta'nın üretken yapay zeka modeli tarafından desteklenen "personalar" aracının platformlardaki etkileşimi artırabileceği ve Meta'nın OpenAI, Google ve Microsoft ile üretken yapay zeka hakimiyeti yarışına dahil olabileceği kaydedildi.



Şubat ayında Meta CEO'su Mark Zuckerberg bir Facebook gönderisinde yapay zeka kişiliklerinin geliştirilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Zuckerberg, birden fazla ekipten oluşan bir grubun Messenger ve WhatsApp'ta metin tabanlı ve Instagram'da ise görüntü tabanlı deneyimler oluşturmak için çalıştığını söyledi.

30 FARKLI KİŞİLİĞE SAHİP OLACAK

Yapay zeka asistanlarının insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olması için 30 farklı kişilikte tasarlandığı vurgulandı.

