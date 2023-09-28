Meta'dan yeni akıllı gözlük

299 dolar fiyat etiketine sahip cihaz pili bittikten sonra, yeniden şarj edilene kadar sadece sıradan bir gözlük.



Ray-Ban işbirliğinde geliştirilen akıllı cihaz 17 Ekim'de satışa çıkacak.



Gizlilik ihlallerine dair ciddi endişeler dile getirilen akıllı gözlüklere tüketicilerin ilgisi şu ana kadar düşük kaldı.



Meta, önceki gözlük modeli Stories'i satın alanların yüzde 90'ının kısa sürede bu ürünü kullanmayı tamamen bıraktığını açıklamıştı.



Google da 2019'da 999 dolardan tanıttığı gözlüğün satışına son vermiş, yazılım desteğini de geçen ay sonlandırmıştı.