Meta'ya gizlilik yasası ihlalinden 414 milyon dolar para cezası

Facebook'un ana firması Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının çevrimiçi aktivitelerini reklam amacıyla takip ettiği için İrlanda veri düzenleyicisi tarafından 414 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.



Çarşamba günü uygulanan para cezası, Dublin tarafından Meta'ya verilen toplam cezaları bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 1,3 milyar doların üzerine çıkardı.



Dublin merkezli Veri Koruma Komisyonu (DPC), web sitesinde yaptığı açıklamada , Meta'nın Facebook ile ilgili ihlaller için 222,5 milyon dolar ve Instagram ile ilgili ihlaller için 191 milyon dolar para cezasına çarptırılacağını duyurdu.



Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma hizmetini içeren ayrı bir soruşturma halen devam ediyor.