Microsoft, Discord için kesenin ağzını açtı: 10 milyar dolar

Teknoloji devi Microsoft oyun dünyasında elini güçlendirmek için yeni bir adım atıyor. Daha önce oyun şirketi Bethesda'nın sahibi ZeniMAx Media'yı satın alan Microsoft'un yeni hamlesi oyuncu tarafında.



Dünya genelinde oyuncuların sıklıkla kullandığı Discord'u satın almak isteyen Microsoft 10 milyar dolar ödemeye razı. Halihazırda Xbox konsolu dahil birçok oyunun üreticisi olan Microsoft'un talip olduğu Discord'u daha önce Epic Games ve Amazon da istemişti.



Hatta Bloomberg'de yer alan iddialara göre Discord'la görüşmeleri Xbox'ın patrolu Phil Spencer yürütüyor.



The Verge'de yer alan bilgilere göre ise Discord, şirketi satmak yerine borsaya girmeye daha sıcak bakıyor. Discord'un dünya genelinde 140 milyon aylık kullanıcısı bulunuyor. Şirket 2020'de 130 milyon dolar gelir elde etti. Ancak Discord'un halen zarar yazdığı belirtiliyor. Aralık 2020'de yapılan değerlemeye göre Discord'un piyasa değeri 7 milyar doların üzerinde.