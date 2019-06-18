Huwaei, ABD ve Çin arasındaki artan gerilimde ürün satış riski altındayken ilk olumlu adım Microsoft'tan geldi.



ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Çin merkezli Huwaei ürünlerine ilişkin kararı, Google’ın Huawei ile iş birliğini askıya alması ve ABD’nin Huawei’ye 90 günlük geçici vize süresi tanımasının hemen ardından gelmişti.



Microsoft geri adım atarak Huawei marka dizüstü bilgisayarlara online satış sitesinde yeniden yer verdi, Ancak şirketin en dikkat çeken cihazı olan Huawei Matebook X Pro'yu satın almak isteyen kullanıcılar 'Stokta yok' uyarısıyla karşılaşıyor.

Tekrar satış listelerine girmesine karşın, Microsoft’un Çinli şirket ile Windows lisans anlaşmasına devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.



Huawei, son olarak ekranı katlanabilen telefon Mate X'in çıkış tarihini ertelemiş ve bir anlamda Samsung'un Galaxy Fold'unda olduğu gibi aynı stratejiyi uygulamaya karar vermişti. Çinli şirketin daha önce içinde bulunduğumuz haziran ayında satışa sunulacağını duyurduğu Mate X’in planlanan yeni çıkış tarihi ise Eylül ayı olarak açıklandı.



Kullanıcıların mağaza üzerinden temin edebileceği Huawei marka dizüstü bilgisayarlar ise şöyle:



MateBook,



MateBook 13,



MateBook X Pro (şu an stokta yok.)