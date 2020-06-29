Microsoft neredeyse tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Corona virüs salgını döneminde mağazalarını geçici süre ile kapatma kararı alan Microsoft bu mağazalar ile ilgili nihai kararını açıkladı.



The Verge'de yer alan habere göre, Microsoft neredeyse tüm mağazalarını temelli kapatacağını açıkladı.



Microsoft'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada dijital olmayan mağazalarını kapatacağı ve buralardaki çalışanları uzaktan çalışmaya ya da Microsoft'un kurumsal tesislerine yönlendireceği bilgisinin altı çizildi.



Aynı açıklamada şirketin sadece Londra, New York, Sydney ve Seattle yakınlarındaki merkez üssü Redmond'daki 4 mağazasını açık tutacağı bilgisine yer verildi.



Kararın, Xbox, Windows ve donanım ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli ticari alanlardaki satışların online mecraya giderek daha fazla kaydığı için alındığı belirtildi.

