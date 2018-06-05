İlişkili Haberler Microsoft bir efsanenin daha fişini çekiyor

Microsoft, dünyanın en çok kullanılan açık kaynak kodu paylaşım platformu Github'u bünyesine kattı.



Teknoloji devi Microsoft bu şirketi satın almak için 7.5 milyar dolar (34.5 milyar TL) ödeyecek.



2015’teki değeri 2 milyar olan platform, bir süredir Microsoft'un radarındaydı. Zira ABD basınında yer alan haberlere göre, Github, yaklaşık bir yıldır Microsoft’un CEO’su olan Satya Nadella’nın en büyük hedeflerinden biriydi.



Microsoft bu satın alma ile 26 milyonun üzerinde yazılım geliştiricisine ve onların kodlarına erişim sağlayacak.