Minecraft'ın PlayStation 5 için geliştirilmemesinin nedeni belli oldu

Oyunseverler tarafından Minecraft oyununun PlayStation 5 için geliştirilememesinin nedeni merak ediliyordu.



Kullanıcılar, PlayStation 5 üzerinden PS4 için geliştirilmiş olan Minecraft'ı oynayabiliyor.



Xbox'ın başkanı Phil Spencer, Minecraft'ın PlayStation 5 sürümünün olmamasından dolayı Sony'yi sorumlu tutuyor.

"BİZİ DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞÜRDÜ"



Spencer, "Sony, PlayStation 5 için geliştirme kitlerini diğer geliştiricilere gönderirken aynı zamanda bize göndermek konusunda isteksizdi. bu durum bizi diğer oyun geliştiricilere göre dezavantajlı duruma düşürdü." dedi.



Ayrıca Spencer, "Bence Sony, geliştirme kitlerini diğer oyun geliştiricilere gönderdiği kadar kolay şekilde Microsoft'a da gönderebilirdi" ifadelerini kullandı.