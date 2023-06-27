Minecraft'ın PlayStation 5 için geliştirilmemesinin nedeni belli oldu

Xbox'ın patronu Phil Spencer, Sony'nin geliştirici kitleri göndermemesinden dolayı Minecraft oyununun PlayStation 5 sürümünün olmadığını belirtti. Ayrıca Spencer, bu durumun kendilerini diğer oyun geliştiricilere göre dezavantajlı duruma düşürdüğünü söyledi. Peki Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü gelecek mi? İşte detaylar...

Minecraft'ın PlayStation 5 için geliştirilmemesinin nedeni belli oldu

Oyunseverler tarafından Minecraft oyununun PlayStation 5 için geliştirilememesinin nedeni merak ediliyordu.

Kullanıcılar, PlayStation 5 üzerinden PS4 için geliştirilmiş olan Minecraft'ı oynayabiliyor.

Xbox'ın başkanı Phil Spencer, Minecraft'ın PlayStation 5 sürümünün olmamasından dolayı 'yi sorumlu tutuyor.

"BİZİ DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Spencer, "Sony, PlayStation 5 için geliştirme kitlerini diğer geliştiricilere gönderirken aynı zamanda bize göndermek konusunda isteksizdi. bu durum bizi diğer oyun geliştiricilere göre dezavantajlı duruma düşürdü." dedi.

Ayrıca Spencer, "Bence Sony, geliştirme kitlerini diğer oyun geliştiricilere gönderdiği kadar kolay şekilde 'a da gönderebilirdi" ifadelerini kullandı.

Sony'den LeBron James ile işbirliği: PlayStation 5 aksesuarları geliyor

Sony'den LeBron James ile işbirliği: PlayStation 5 aksesuarları geliyor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...