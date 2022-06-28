Mobil Dünya Kongresi'nin geleceği belli oldu

MWC'nin organizatörü GSM Birliği (GSMA) ile Katalonya özerk yönetim hükümeti, Barselona Belediyesi ve Barselona Fuar Müdürlüğü arasında tamamlanan görüşmeler sonrasında normal şartlarda 2024 yılında bitecek olan Barselona'nın MWC'ye ev sahipliğinin 2030'a kadar uzatıldığı bildirildi.



GSMA yaptığı açıklamada, MWC'nin 2030'a kadar Barselona'da yapılacağını duyururken, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, "Mobil ekosistem ve teknoloji sektörü için heyecan verici bir an. Barselona'nın bu faaliyetin başkenti olmaya devam etmesinden mutluyum." dedi.



2006'dan bu yana MWC'ye ev sahipliği yapan Barselona bu sayede 400 milyon euroya yakın ekonomik katkı ve prestij elde ediyor.



MWC'ye her yıl 200 kadar ülkeden 2 bine yakın şirket katılıyor ve kongre yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

