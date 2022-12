Musk, özel jetinin konum bilgilerini paylaşan Twitter hesabını askıya aldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin yıllarca Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan hesabını askıya aldı.



Yaklaşık 500 bin takipçisi olan "@ElonJet" isimli profil hesabını ziyaret edenler, "Hesap askıya alındı: Twitter, Twitter kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." ifadesiyle karşılaştı.

Hesabın askıya alınmasının ardından Elon Musk'ın Twitter hesabından videolu bir paylaşım geldi. Musk, paylaşımında "Bu adamı tanıyan var mı?" diye sordu.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.



Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.