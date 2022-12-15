Musk, özel jetinin konum bilgilerini paylaşan Twitter hesabını askıya aldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin yıllarca Musk'ın özel uçuşlarıyla ilgili kamuya açık verileri paylaşarak popülerlik kazanan hesabını askıya aldı.



Yaklaşık 500 bin takipçisi olan "@ElonJet" isimli profil hesabını ziyaret edenler, "Hesap askıya alındı: Twitter, Twitter kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." ifadesiyle karşılaştı.

Hesabın askıya alınmasının ardından Elon Musk'ın Twitter hesabından videolu bir paylaşım geldi. Musk, paylaşımında "Bu adamı tanıyan var mı?" diye sordu.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.



Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family. — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

Bunun ardından Twitter hesabından "Herhangi birinin gerçek zamanlı konum bilgisini paylaşan hesaplar askıya alınacak. Bu fiziksel bir güvenlik ihlalidir." açıklaması yaptı.



Bu açıklamadan kısa süre sonra ise 2 yaşındaki oğlunun içinde bulunduğu aracın, Kaliforniya'da çılgın bir kişinin ısrarla takibine maruz kaldığını duyurdu. Aynı kişinin aracın hareketini de bloke ettiğini ve otomobilin üstüne tırmandığını kaydetti. Musk, takibin sebebini ise araçta oğlunun değil kendisinin seyahat ettiğinin düşünülmesi olarak açıkladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATTI



Ayrıca özel jetinin anlık konum bilgisini paylaşan ve kendisi için güvenlik riski oluşturduğunu düşündüğü 20 yaşındaki Jack Sweeney hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.



Bazı sosyal medya kullanıcıları da Elon Musk'ın dünyanın geleceği için çok önemli bir isim olduğunu ve güvenliği için her türlü önlemin alınması gerektiğine yönelik paylaşımlar yaptı.



Florida'da öğrenci olan Sweeney yalnızca Elon Musk'ın değil Amazon CEO'su Jeff Bezos, META CEO'su Mark Zuckerberg, Microsoft CEO'su Bill Gates gibi isimlerin de özel jetlerinin anlık konumlarını paylaşıyordu.



Musk daha önce de Sweeeney'le uçağının yerini paylaştığı için sorunlar yaşamış ve 5 bin dolar karşılağında hesabı tamamen kapatmasını teklif ettiği iddia edilmişti.

