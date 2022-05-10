NASA: Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem 5 büyüklüğünde

NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi.



Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.



NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

2018'DEN BU YANA MARS'TA 1313 DEPREM TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor.

Öte yandan, 2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'Mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar.



Geçen Nisan ayında araştırmacılar, büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit etmişlerdi. Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a idi. Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş Mars depremlerinden beş kat daha güçlüydü.



Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.



InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.

ÇÖLÜN ORTASINDA MARS'TA YAŞAM PROVASI