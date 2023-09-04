NASA ve Space X'in "Crew-6" görevini tamamlayan 4 astronot, Dünya'ya döndü

NASA ve Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevinde yer alan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 6 aylık görevlerinin ardından Dünya'ya döndü.



NASA'nın internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, UUİ'deki 184 günlük görevlerini tamamlayan 4 astronotun yer aldığı "SpaceX Dragon" uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville yakınlarına yerel saatle 00.17'de iniş yaptı.



NASA ve Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevini gerçekleştiren ekipte NASA'dan Stephen Bowen ve Woody Hoburg, Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Andrey Fedyaev ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden astronot Sultan Al Neyadi yer aldı.



NASA Başkanı Bill Nelson, söz konusu mürettebatın, UUİ'deki görevleri sırasında yüzlerce bilimsel deneyi tamamladığını belirterek "Crew-6'nın katkıları NASA'nın Artemis programıyla Ay'a geri dönmesine, yönünü Mars'a çevirmesine ve Dünya'daki yaşamı iyileştirmesine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.



Mürettebatın, NASA'nın Texas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Johnson Uzay Merkezi'ne gideceği bilgisi verildi.



Space X, geri dönen ekibin görevini devralmak üzere 26 Ağustos'ta 4 astronot göndermişti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin