Neuralink, beyin çipinin ölümcül olabileceğini biliyor muydu?

Elon Musk, geçtiğimiz Ocak ayında 2016 yılında geçirdiği bir dalış kazası nedeniyle omuzlarından aşağısı felç olan ilk hastası Noland Arbaugh'a bir beyin çipi implante etti.



Neuralink'in ilk insan denemesinde implantasyon ameliyatından kısa bir süre sonra, hastanın potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma maruz kalmasının ardından projenin sona ermesi gündeme geldi.

Ameliyat sırasında beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh'un kafatasının içinde hava sıkıştığını, bu durumun pnömosefali olarak bilinen ve tedavi edilmediği takdirde nöbetlere, beyin apsesine ve ölüme neden olabilen bir durum olduğu öne sürüldü.



Reuters'ın beş kaynağına dayandırarak yaptığı habere göre, şirketin bu sorunun hayvanlar üzerinde yapılan testlerde yıllardır bilindiği iddia edildi.



Haberde, firmanın riski yeniden gözden geçirmeye gerek duyulmayacak kadar düşük olduğunu düşündüğü de yer aldı.



Reuters'ın kaynakları, şirketle imzaladıkları gizlilik anlaşmalarını gerekçe göstererek isimlerini vermeyi reddetti.



Neuralink ve yöneticilerinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

