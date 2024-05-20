Neuralink, beyin çipi yerleştirilecek ikinci hasta için onay aldı

Elon Musk'ın Neuralink şirketi, ilk insan denemesinin ardından ikinci hasta için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı.

Neuralink, beyin çipi yerleştirilecek ikinci hasta için onay aldı
Beyin çipi implantında hayati tehlike iddiası: Elon Musk'ın Neuralink'i ölümcül mü?

Beyin çipi implantında hayati tehlike iddiası: Elon Musk'ın Neuralink'i ölümcül mü?

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'ın beyin çipi implantı yapan şirketi Neuralink, ilk insan denemesinin ardından ikinci bir insana beyin çipi yerleştirmeye hazırlanıyor.

Neuralink şirketine, ilk insan denemesi sırasında ortaya çıkan sorunları çözdükten sonra ikinci bir hastaya beyin çipini yerleştirmesi için yeşil ışık yakıldı.

FDA İMZAYI ATTI

FDA bir sonraki kişiyi onaylayarak, şirketin cihazın ultra ince kablolarından bazılarını beynin daha derinlerine yerleştirmeyi içeren planlı güncellemelerini imzaladı.

Neuralink'in geçtiğimiz haftalarda ameliyat sırasında beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh'un kafatasının içinde hava sıkıştığını, bu durumun pnömosefali olarak bilinen ve tedavi edilmediği takdirde nöbetlere, beyin apsesine ve ölüme neden olabilen bir duruma yol açabileceği iddia edilmişti. 

İLK ÇİPİ YERLEŞTİRİLEN HASTA KİMDİR?

Nolan Arbaugh, 2016 yılında bir kamp danışmanı olarak çalışırken hayatını değiştiren ve omuzlarından aşağısını 'kesinlikle hissetmemesine' neden olan bir sürüş kazasının ardından beyin çipini alan ilk kişi oldu.

Kafatasının küçük bir parçasını çıkarmak ve çipi beynine dikmek için 'dikiş makinesi benzeri' bir robotun kullanıldığı 30 dakikalık bir prosedürden geçtiği ameliyatın ardından 28 Ocak'ta beyin implantıyla birlikte hayatı yeniden değişti.

100 GÜNDÜR BEYİN ÇİPİYLE YAŞIYOR

Neuralink, 8 Mayıs'ta Arbaugh hakkında bir ilerleme güncellemesi paylaşarak, cihazın implante edilmesinin üzerinden 100 günden fazla zaman geçtiğini duyurdu.

Neuralink firması beyin çipinin ölümcül olabileceğini biliyor muydu?

Neuralink firması beyin çipinin ölümcül olabileceğini biliyor muydu?

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