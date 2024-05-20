Google, yapay zeka veri merkezine 1 milyar euro yatırım yapacak

Google, Avrupa'daki yapay zeka iş büyümesi için Finlandiya'daki veri merkezine 1 milyar euro yatırım yapacak.

Google, yapay zeka veri merkezine 1 milyar euro yatırım yapacak

Alphabet'in sahibi olduğu ,  Avrupa'daki (AI) iş büyümesini desteklemek için Finlandiya'daki veri merkezi kampüsünün genişletilmesine 1 milyar euro daha yatırım yapacağını söyledi.

Son yıllarda birçok veri merkezi, bölgenin daha serin iklimi, vergi indirimleri ve yenilenebilir enerjinin bolluğu nedeniyle İskandinav ülkelerinde konumlandırıldı.

Finlandiya'nın İskandinav komşuları İsveç ve Norveç, son zamanlarda bu ülkelere ev sahipliği yapma konusunda giderek daha elverişli hale geldi.

Ayrıca bazı endüstri uzmanları İskandinav ülkelerinin yenilenebilir enerjilerini yeşil çelik gibi ülkelerde daha yüksek artı değer bırakabilecek ürünler için kullanmaları gerektiğini savundu.

ENERJİ TÜKETİMİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTABİLİR

Analistler, yapay zeka kullanımındaki hızlı büyüme nedeniyle veri merkezlerinin enerji tüketiminin büyük ölçüde artacağına inanıyor.

Google, yatırım kararının arkasındaki nedenlerden biri olarak Finlandiya'daki Hamina veri merkezinin halihazırda yüzde 97 oranında karbonsuz enerjiyle çalışmasını örnek gösterdi.

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