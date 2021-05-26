NASA'dan İstanbul paylaşımı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı.



Paylaşımda "Selam İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.



"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

"BİZE HATIRLATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

NASA'nın paylaşımının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Selam NASA, İstanbul’un uzaydan da muhteşem gözüktüğünü bu akşam bize hatırlattığın için teşekkürler.” mesajını paylaştı.