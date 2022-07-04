NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu yolculuğuna başladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, 4 aylık Ay yolculuğuna başladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.07.2022 - 18:18

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu yolculuğuna başladı

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NASA'nın internet sitesine göre, Rocket Lab Photon uydu platformunun taşıdığı, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE, Dünya alçak yörüngesini aştı.

Yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE, Ay'a yolculuğuna başlarken geri kalan mesafeyi uydunun kendi itiş gücü ve 'in çekim gücüyle alacak.

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor.

CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az 6 ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor.

Roket, 28 Haziran'da Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki Roket Laboratuvarı Fırlatma Kompleksi 1'den fırlatılmıştı.

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