NBA 2K Ligi İdari Menajeri Brendan Donohue, “NBA’de mücadele eden bu dört takımı ve tutkulu taraftar kitlelerini NBA 2K Ligi'nde görmek sadece lig için değil, tüm 2K topluluğu için heyecan verici bir an. Yenilikçi ruhlarından, küresel erişimlerine kadar, bu takımların her birinin muazzam bir katkısı olacağını biliyoruz ve bu büyümenin yeni oyunculara, antrenörlere ve tüm personele lige katılma fırsatı sunmasından dolayı heyecan duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.



NBA 2K Ligi’nde hali hazırda mücade eden 17 takım arasında 76ers GC, Blazer5 Gaming, Bucks Gaming, Celtics Crossover Gaming, Cavs Legion GC, Grizz Gaming, Heat Check Gaming, Jazz Gaming, Kings Guard Gaming, Knicks Gaming, Magic Gaming, Mavs Gaming, Pacers Gaming, Pistons GT, Raptors Uprising GC, Warriors Gaming Squad, ve Wizards District Gaming bulunuyor.