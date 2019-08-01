2011 yılından beri NBA 2K serisinin en yüksek puan alan çaylak oyuncusu olan Zion Williamson, 6 Eylül 2019’da çıkacak olan NBA 2K20 ile birlikte ilk defa bir oyunda yer alacak.

Zion Williamson konuyla ilgili, “2K takımına katıldığım ve dünya çapında başarılı olan oyunda dünyanın benim karakterimle oynayacak olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Basketbol kültürüne etkimi bırakmak ve sporun gelecekte neler getireceğini gösteren ekibin bir parçası olmak için hazırım.” dedi.



Williamson, 20 yılı aşkın süredir NBA 2K’i temsil eden Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, Shaquille O’Neal, LeBron James, Giannis Antetokounmpo ve NBA 2K20’nin kapak yıldızları Anthony Davis ve Dwyane Wade’in aralarında bulunduğu elit NBA oyuncuları grubuna katılmış oldu.



NBA 2K Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jason Argent, “Zion, NBA’in şimdiki ve gelecek olan en iyi yıldızlarını temsil ediyor, biz de 2K takımına katıldığı için kendisine heyecanlı bir şekilde hoş geldin diyoruz. 20 yılı aşkın süredir NBA 2K, dünyanın en iyi basketbolcularını belirleyip onlarla çalıştı. Zion’un sahada yapabileceklerine tanık olmak inanılmaz bir deneyim olacak. Kariyerinde yükselirken onun yanında olacak olmamız da bize heyecan veriyor.” şeklinde konuştu.



Zion Williamson ile ilk defa oynamak isteyen oyuncular NBA 2K20’nin piyasaya çıkış tarihi olan 6 Eylül 2019’u beklemeleri gerekiyor.