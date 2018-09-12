Daha sürükleyici olan MyCAREER modu, yeniden tasarlanan MyTEAM modu, artan dinamikleriyle Neighborhood gibi birçok yenilik ve geliştirilmiş özellikleriyle birlikte gelen NBA 2K19’un, bütün modlarını birbirine bağlayan müziklerini son dönemin popüler isimlerinden Travis Scott düzenliyor. NBA 2K19’un geliştiricisi olan Visual Concepts, mümkün olan en geniş kapsamlı basketbol simülasyonu deneyimini yaşatmayı vaat ediyor.



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NBA 2K19 bazı yeni özelliklerle birlikte geliyor:



Takeover ile Kontrolü Ele Geçir: Yeni Takeover özelliğiyle birlikte MyPLAYER’ınızın potansiyelini zorlayın.

Daha önce sahada görmediğiniz özel hareketleri ve yetenekleri açın veya Team Takeover’ı aktif ederek takımınızın gücünü ortaya çıkarın.



Neighborhood’u Yönetin: Yenilenmiş Neighborgood’da tek bir günü bile kaçırmak istemeyeceksiniz. Under Armour Cages sahasına isminizi yazın, yeni gündüz ve gece geçişleriyle Sabah akşam top sürün, Jordan Rec Center’a yürüyün ya da 3’e 3 sokak basketboluyla eski ekibinizi geri toplayın.

MyTEAM: İlk MyPLAYER kartınızı yaratın, LeBron, Kobe ve koleksiyonunuzdaki diğer oyuncularla birlikte rekabetçi modlarda oynayın.



Tamamen yeni MyCAREER: Neighborhood’dan uluslararası fenomen olmaya kadar uzanan bir hikaye. Orijinal kariyer hikaye modu tamamen yeni, Çin’den G-League’e, oradan da NBA’e uzanan sürükleyici hikayesiyle birlikte geri dönüyor. All-Star oyuncuları, popülariteye bağlı kontrat ve yeni takım kimyası elementleriyle birlikte parkeleri domine etmenize imkan sağlıyor.



LeBron James’in kapağında bulunduğu NBA 2K19 20th Anniversary Edition, içerisinde NBA 2K19 oyununun yanı sıra 100,000 Virtual Currency, MyTEAM kartları, LeBron temalı dijital MyPLAYER eşyaları ve daha fazla özelliğiyle birlikte geliyor. Giannis Antetokounmpo ise NBA 2K19’un standart sürümünün kapağını süslüyor.



PSN Türkiye sayfasında NBA 2K19 20th Anniversary Edition fiyatı tam 449 TL. Steam'de ise NBA 2K19 199 TL, 20th Anniversary Edition paketini isterseniz 340 TL.