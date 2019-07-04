2K, bugün yaptığı açıklamayla 18 yıldır en çok satan NBA oyun serisinin yeni oyunu olan NBA 2K20’nin kapak yıldızlarını duyurdu. Altı kez NBA All-Star seçilen, üç kez NBA İlk Takımı içinde yer alan, üç kez NBA Defans Takımında gösterilen ve 2012 Olimpiyat altın madalyası sahibi Anthony Davis, Standart ve Deluxe sürümlerinin kapağı için geri dönüyor. Üç kez NBA şampiyonu olan, 12 kez NBA All-Star takımına seçilen, 2008 Olimpiyat altın madalya sahibi ve 2006 NBA Finalleri MVP’si Dwyane Wade ise Legend versiyonunun kapağını süslüyor.



İki efsane oyuncu, 20 yılı aşkın süredir basketbol kültürünü tanımlayan NBA 2K serisinin en yeni oyunu olan NBA 2K20’nin kapağını süsleyecek. NBA 2K20’nin tüm versiyonları dünya çapında 6 Eylül 2019 tarihinde satışa çıkacak.



“NBA 2K’yı temsil etmek adına geri döndüğüm için şeref duyuyorum,” diyen Anthony Davis, sözlerine “NBA 2K20’nin yüzü olarak seçilmek benim için büyük anlam ifade ediyor. Oyuncuların, dünyanın en iyi spor simülasyonunu bu Sonbaharda deneyimleyecekleri için çok heyecanlıyım” şeklinde devam etti.



Legend sürümünün kapak yıldızı Dwyane Wade ise, “Hayatımın 16 yılını en üst seviyede sevdiğim bu oyunu oynayarak geçirdiğim için çok mutluyum. NBA’e katıldığımdan beri yükseldiğim kariyer basamaklarını, NBA 2K’nın Legend sürümünün kapak yıldızı olarak taçlandırmak bana büyük gurur verdi. Ben ve ailem NBA 2K oynamayı çok seviyoruz. Bugüne kadar yıllarca beni izleyen ve NBA 2K serisinde ben olarak oynayan tüm hayranlarıma gerçekten minnettarım.” dedi.



Anthony Davis, diğer yıldızlarla birlikte yer aldığı NBA 2K16’dan sonra NBA 2K20 ile birlikte ilk defa tek başına kapak yıldızı oluyor. Dwyane Wade ise NBA 2K20 Legend sürümünün kapağında yer alarak kariyerinde ilk defa NBA 2K serisinin kapak yıldızı oluyor.



NBA 2K serisinin Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, “NBA 2K serisi, ligin şüphesiz en iyi yeteneklerini seçerek oyunun kapağında onurlandırıyor. Anthony ve Dwyane, basketbolun global bir fenomene dönüşmesini sağlayan her şeyi temsil ediyorlar -şiddetli bir smaç, üstün yetenek ya da çağ belirleyen miraslar – ve lige daha sonra gelecek bir sonraki nesil NBA süperstarları için gerçek bir ilham kaynağı oluyorlar.” şeklinde konuştu.



NBA 2K20, PlayStation 4 için 6 Eylül 2019 tarihinde piyasaya çıkacak.