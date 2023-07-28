Netflix'in yapay zekalı iş ilanı Hollywood'u karıştırdı

Pozisyona yılda 900 bin dolara kadar ödeme teklifi öfkeyi daha da artırıyor.



Makine Öğrenimi Platformu ekibindeki bir ürün yöneticisi için bir başka açık liste, müstakbel çalışanın "geri bildirim toplayacağını ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlayacağını" ve nihayetinde yatırım kararlarına yardımcı olacağını söylüyor.



Netflix, iş listeleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı, ancak daha önce yapay zekanın yaratıcı sürecin yerini almayacağını söylemişti.