Neuralink hastası gece boyu düşünce gücüyle Civilization 6 oynadığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde, Ocak ayında Neuralink N1 beyin çipi implantını alan ilk kişi olan Noland Arbaugh, şirketin resmi X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir canlı yayın etkinliğine katıldı.

Canlı yayın sırasında Arbaugh, cihazı dizüstü bilgisayarında satrancın dijital bir versiyonunu oynamak için kullandı ve imleci düşünceleriyle hareket ettirdi.



Görünüşe göre, Arbaugh Neuralink çipiyle zaten başka oyunlar da oynuyormuş. IGN, 29 yaşındaki oyuncunun Firaxis'in sıra tabanlı tarihi strateji oyunu Civilization 6'yı sabaha kadar oynadığını bildirdi.

AMELİYATTAN ÖNCE BU OYUNU OYNAYAMIYORDU

Neuralink beyin çipi takılmadan önce geçirdiği bir dalış kazası sonrasında omzundan aşağısı felç olan Arbaugh zaten Civilization 6 hayranıydı, ancak geçirdiği kazadan sonra oyunu oynayacak bir arkadaşa ihtiyaç duydu. Neuralink ameliyatından önce bu oyunu oynamaktan vazgeçmişti.

Bu olay, yakın tarihli bir seansta sabah 6'ya kadar oyun oynamak için ayakta kalmasını sağladı.

"YATAĞIMA UZANIP OYNAYABİLİYORUM"



Arbaugh, "Artık kelimenin tam anlamıyla yatağıma uzanıp gönlümce oynayabiliyorum. Açıkçası bu noktadaki en büyük kısıtlama, tamamını kullandıktan sonra implantın şarj olmasını beklemek zorunda kalmaktı." diye konuştu.

