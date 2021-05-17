Nisan ayının en çok indirilen mobil oyunu Türkiye'den

Dünyada oyun pazarı en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alırken, Türk oyun girişimcileri bu alanda bayrak taşıyıcılığı üstleniyor.

2021 yılının ocak ayında kurulan Türk oyun şirketi Garawell Games, ilk oyunuyla nisan ayında 50 milyonun üzerinde bir indirilme rakamına ulaştığını duyurdu. Bridge Race adı verilen oyun global oyun yapımcısı Supersonic Studios ortaklığıyla mart ayında 120 farklı ülkede oyunseverlerin karşısına çıktı.

Garawell Games CEO'su Nebih Başaran

"DÜNYAYA OYUN İHRAÇ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Şirketin kurucusu ve CEO'su Nebih Başaran, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde ve dünyada mobil penetrasyon çok hızlı büyürken, oyun oynama alışkanlığı da tüm yaş gruplarında hızlı bir şekilde artıyor.

Bugün mobil oyunlar eğlence sektöründe çok önemli bir payı kaplarken, bu gelişmeyi ülkemiz oyun geliştiricileri için de bir fırsat olarak görüyorum. Türkiye'deki oyun girişimlerinin ihracat potansiyelleri çok yüksek. Garawell Games olarak 7 kişilik bir ekiple başladığımız yolculukta önemli yatırımlar aldık.

Türkiye’den dünyaya değer yaratan oyunlar ihraç etmek ve listelerde üst sıralarda kalmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı başarılara da imza atacağımıza inanıyorum.”