NTV Podcast beşinci bölümü ile yayında!

Teknoloji dünyası ışık hızında ilerliyor; milyar dolarlık şirketler, trilyon dolarlık endüstriler ve piyasalar.



Elimizden düşmeyen akıllı cihazlar ve kapımıza kadar gelen hatta içeriye giren yapay zekâ devrimi…



Tüm bunlar ve daha fazlası, gündelik hayatı etkileyen tüm gelişmeler, Can Birsay ve Ahmet Can’ın anlatımıyla Teknosa’nın sunduğu Dijital Mikrofon Sohbetleri’nde…

Can Birsay ve Ahmet Can’ın sunumuyla yayınlanan Dijital Mikrofon Sohbetleri, her hafta yeni bölümü ile teknoloji dünyasına kayıtsız kalmak istemeyen dinleyicilerle buluşuyor.

Programın bu bölümünde; dijital dünyanın sıcak gündeminde neler yaşanıyor, teknoloji devleri milyar dolarlarını nereye ve neden harcıyor sorularına cevap arıyoruz.



NTV Podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve Deezer platformlarından ücretsiz dinlenebilir.