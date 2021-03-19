NTV Podcast ikinci bölümü ile yayında!

Can Birsay ve Ahmet Can’ın sunumuyla yayınlanan Dijital Mikrofon Sohbetleri, her hafta yeni bölümü ile teknoloji dünyasına kayıtsız kalmak istemeyen dinleyicilerle buluşuyor.

ntv.com.tr 19.03.2021 - 19:59

NTV Podcast ikinci bölümü ile yayında!

NTV PODCAST

NTV Podcast ilk programı ile yayına giriyor!

NTV Podcast ilk programı ile yayına giriyor!

Teknoloji dünyası ışık hızında ilerliyor; milyar dolarlık şirketler, trilyon dolarlık endüstriler ve piyasalar. Elimizden düşmeyen akıllı cihazlar ve kapımıza kadar gelen hatta içeriye giren yapay zekâ devrimi…

Tüm bunlar ve daha fazlası, gündelik hayatı etkileyen tüm gelişmeler, Can Birsay ve Ahmet Can’ın anlatımıyla Teknosa’nın sunduğu Dijital Mikrofon Sohbetleri’nde…

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Programın bu bölümünde; sosyal medya bağımlılığıyla yüzleşiyor ve sosyal medya engin bir bilgi denizi mi yoksa bir zaman hırsızı mı sorusuna yanıt arıyoruz.

Sosyal medya kullanımında kullanıcı verilerinden faydalanırken, Türkiye’nin bu pastadaki payını da irdeliyoruz. 

NTV Podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve Deezer platformlarından ücretsiz dinlenebilir.

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