Omicron Token, yeni varyant ile aynı adı taşıdığı için yüzde bin değer kazandı

Kripto para yatırımcıları, halihazırda çok fazla dikkat çeken bir şeye benzer bir isim paylaşarak, adlandırma çatalı etkisini beğenmiş görünüyor. Bitcoin Gold ($BTG), Ethereum Classic ($ETC) ve daha az bilinen diğer kripto para birimleri, yalnızca daha iyi bilinen kardeşleriyle çatalları ve adları paylaştıklarından, birkaç ayda sosyal etki yaratıyor gibi görünüyor.

Mars Inu'dan ($MARSINU) MetaDoge'a ($METADOGE) kadar değişen tokenler ile "Dogelon Mars" gibi isimler, listelerde zirveye çıkmak için yeni bir şeye dönüştürülmesi gerekiyor.



Bu taklit jetonlar açıkça kötü ve çok uzun vadeli yatırımlardır. Shiba Inu ($SHIB), ilk 100 kripto para içerisinde yer alan tek taklit coindir. Ancak bu, spekülatörlerin oyunda cüret etmesini engellemedi. Ucuz madeni paralar söz konusu olduğunda, isim çatalının etkisini ortadan kaldırmak için henüz 1 doları aşmamış orijinalleri seçilmelidir.



Değeri bir doların altında olan birçok kripto para mükemmel değer sağlamaya devam ediyor. Bu radar altı madeni paraların hepsinde, meme madeni paralarının sahip olmadığı ortak bir şey var; hepsi bir şekilde benzersiz.

İster yüksek potansiyele sahip işletmelerle bağlantılı olsunlar ister yatırımcıların kalbinde özel bir yere sahip olsunlar, bu paralar kripto pazarında gelişmeye hazır olan kuruşluk hisse senedi eşdeğerleridir.



HUH Token bunun bir örneğidir, 8 Aralık Pazartesi günü piyasaya sürüldü. Yolculuğunun ilk 48 saatinde 10 kat arttı, eğer 1000$ yatırmış olsaydınız şimdi 10.000$'ınız olacaktı. HUH Token şimdi 0.000071 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gösteriyor.

Bu kripto para birimi bir lansman için inanılmaz derecede iyi gidiyor, bu onun ilginç tavsiye sistemine bağlanabilir. HUH Token satın alanların, web sitelerinde oluşturulan bir kodla başkalarına tavsiye etmelerine izin veriliyor.

Bu kod, yeni sahibine kaydedilir ve HUH Token satın aldıklarında, kodun orijinal tedarikçisine yüzde onu hediye edilir, bu aynı zamanda sahibine indirimli satış ücreti hakkı verir. Şu anda, Pancakeswap'ta en iyi 20 kripto para birimi arasına giren bir milyon doları kapatan işlem hacmine sahip 5.300'den fazla cüzdan sahibi var.



Crypto.com Coin ($CRO), Ocak ayında 6 sentten 33 sente yükselen ve piyasa değerine göre İlk 50 madeni paraya giren başka bir kripto para birimidir. CRO o zamandan beri 2,5 kat arttı ve 1 dolar seviyesine girmenin eşiğinde görünüyor.



Kripto ticaret uygulamaları belirsizliğe dönüşme eğiliminde. Robinhood şu anda Apple uygulama mağazasında İlk 200'ün hemen dışında. Webull, Coinbase ve diğer ticaret platformları benzer düşüşler gördü. Kalabalık bir pazarda ivmeyi korumak zordur.

Crypto.com ise makul bir şekilde farklı bir yol seçti. Şirket, yalnızca kripto para ticaretine bağlı kalmak yerine, geliri artırmak için ödemelere yöneldi. 1.000$ Dogecoin ($DOGE) yatırımı yapabilirsiniz, ancak önemli olan her hafta ev masraflarına kolayca harcayabilmeniz.



Biraz daha macera arayanlar Gala ($GALA) ile ilgilenebilirler. Gala Games, mobil oyun geliştiricisi Zynga'nın kurucu ortağı Eric Schiermeyer tarafından basit bir önermeyle kuruldu: insanların oynamak istediği blockchain oyunları oluşturun. Birinci nesil kripto oyunlarının çoğu, en azından geleneksel anlamda değil, oynaması gerçekten zevkli değildir, çoğu NFT tabanlı oyunda oyun genellikle sonradan düşünülür.



Gala Games, Zynga'nın Poker, Mafia Wars ve Farmville oyunlarının popülaritesini çoğaltmayı amaçlıyor. Şirket, 90'dan fazla ekip üyesi ve aylık 1,3 milyon aktif oyuncu ile NFT oyun oluşturmanın profesyonelleştirilmesinde harika bir başlangıç ​​yaptı. Elbette başarı garanti değil. Mobil rekabet kızışırken, Zynga daha fazla gişe rekorları kıran oyunlar oluşturmak için mücadele etti.



Ucuz Al Daha Ucuz Omicron çeşitleriyle ilgili korkular her pazarı etkiledi. King Floki ($KING) geçtiğimiz günlerde 24 saat içinde değerinin yüzde 97'sini kaybetti. Elonomics ($ELONOM), Baby Meta ($BABYMETA) ve BitcoinX ($BCX) çok uzak değildi.



Bu fiyat düşüşleri hepimizin bildiği şeyi ortaya çıkardı: Bu jetonların başlangıç değeri sıfır, bitiş değeri sıfır. Bununla birlikte, token yatırımları tükendiğinde yatırımcılar şaşırmış görünüyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN



PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d



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