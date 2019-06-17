6.6 inç'lik büyük ekranıyla karşımıza çıkan Oppo Reno 10x Zoom, Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekran kullanıyor; aynı zamanda ekranında çerçeve olmayan cihazın ön yüzündeki kamera da görünürde yok. Bunun sebebi ise Oppo'nun ön kamerayı telefonu gizleyen özel sürgülü sistemi...

Selfie çekmek istediğinizde kamerayı açar açmaz mekanizma devreye giriyor ve ön kamera telefonun tepesinden ilgili bölmeden çıkıyor. Siz görüntünüzü çektikten sonra ise işiniz bittiğinde kamera kayboluyor. Böylece ekranın tamamı size kalıyor. Oppo Reno 10x Zoom'da olduğu gibi duyurulan diğer yeni Oppo Reno modelleri de benzer bir yapıya sahip.



1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo Reno 10x Zoom, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor.

Grafik tarafına baktığımızda karşımıza Adreno 640 çıkıyor. Adından da anlaşılacağı üzere Oppo Reno 10x Zoom'nun en dikkat çeken özelliği kamerasında gizli. 10x hibrit zum yapabilen 13 MP çözünürlüğünde f/3.0 diyaframa sahip periskop kamera ile gelen telefon, 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameraya sahip. Diğer yandan 9 MP çözünürlüğünde ve 120 derece geniş açı sunan ikinci kamera da beraberinde bulunuyor.



Oppo Reno 10x Zoom'nun ön yüzündeki kamera da gayet başarılı. 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyaframda olan Oppo Reno 10x Zoom, 79,3 derece görüş açısına sahip. Ön kameranın gizlenmesi ve açılma süresi sadece 0.8 saniye sürüyor.



Oppo Reno 10x Zoom, iki farklı seçenekle geliyor: 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama hafızası seçenekleri sunan cihaz, USB Type-C arabirimini kullanıyor; diğer yandan 3.5 mm kulaklık girişinin cihazda bulunmadığını da söylemeliyiz.



VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefon, 4065 mAh bataryadan enerjisini alıyor. Cihazın bu sayede hem hızlı şarj olduğunu hem de uzun bir batarya ömrüne sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor.



OPPO RENO 10X ZOOM'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?



Reno 10x Zoom modelinin, “Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunuyor. OPPO Reno 10x Zoom, KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı 7.999 TL ile zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunuldu.