Overwatch’ta bugünlerde büyük bir heyecan hüküm sürüyor! Oyuna 21 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarından giriş yapacak oyuncular Overwatch’ın 3. yaşına özel sezon etkinliğine katılabilecekler.



Overwatch’ın yıldönümü bir dizi yeni skin, dans, sprey boya ve çok daha fazlasını da beraberinde getirecek. Bunlara ek olarak geçen sezonların kozmetik ürünleri ve birçok eski sezon karşılaşması da oyunda yeniden boy gösterecekler.



YENİ EŞYALAR



Yıldönümü etkinliğine özel 6 yeni efsanevi (legendary) skin ve 3 epik skin geliyor

Baptiste, Ashe ve Wrecking Ball için yepyeni dans emote’ları yolda



ESKİLER GERİ GELİYOR



Yıldönümü etkinliği geçmiş sezonların kozmetik eşyalarını ve favori dans emote’larını geri getirecek

Geçmiş sezon karşılaşmaları da Arcade’e geri dönüyor ve günlük olarak rotasyona giriyor. Bu karşılaşmalar arasında Overwatch Archives – Storm Rising etkinliğinde yer alanlar da var.



LOOT BOX’LAR



Yıldönümü etkinliği için oyuna girenler bir adet Legendary Anniversary Loot Box’a (Efsanevi Yıldönümü Loot Box’ı) sahip olacak ki bu kutunun içinden bir adet efsanevi eşya çıkması garanti!

50’lik Loot Box Bundle’ı alan tüm oyuncular ilave bir Legendary Anniversary Loot Box sahibi oluyor

Etkinlik boyunca loot box’larda geçmiş sezonların tüm Sezon Etkinliği Loot’ları yer alacak



ÜCRETSİZ DENEME



Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Overwatch, 21-28 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz oynanabilecek.

Konsol oyuncuları ücretsiz Overwatch deneme sürümünü Xbox One ve PlayStation 4’e erkenden indirmeye başlayabilirler.