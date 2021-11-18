Oyun geliştiricilerden kedilere dair oyun tasarımı

ÜNOG tarafından Peak ana sponsorluğunda düzenlenen Fall Jam, oyun dünyasının mimarlarını buluşturdu. 308 geliştiricinin katıldığı etkinlikte "catlike" (kedivari) temasıyla 53 farklı oyun tasarlandı.

ÜNOG Kurucu Direktörü Sercan Muhlacı "Fall Jam 28 Ekim 20:00’da başladı ve 48 saat boyunca devam etti. Geliştiriciler, kedilere özel davranışları konu alan oyunlar tasarladı. Etkinliğin ardından başlayan oylama, 8 Kasım'a kadar devam etti. Birinci ise farelerden saklanarak kaçan bir kediyi konu ana Cat Noir adlı oyun oldu" dedi.



545 OY KULLANILDI



Çevre edinme (networking) fikriyle tasarlanan online etkinliğe, oyun sektörünün uzmanı birçok yazılımcı, geliştirici, tasarımcı ve sanatçının katıldığını belirten Sercan Muhlacı, sözlerine şunları ekledi: "Oylamada 545 oy kullanıldı."

Oyunların tasarım, grafik, teknoloji, temaya uyum, ses ve müzik gibi kriterlere göre değerlendirildiğini ifade eden Sercan Muhlacı, "Geliştiricilerimizin kısa sürede tasarladığı 53 oyunun içinden sıyrılarak ipi göğüsleyen Cat Noir isimli oyun oldu.

5 üzerinden 3,9 puan alarak birinci seçilen oyun, farelerden saklanarak kaçan bir kediyi konu alıyor. Cat Noir, 2 boyutlu bir pixel art tasarımına sahip oyun Deniz Ateş, Onur Güngör, Çağatay Demir ve Aslı Karayel gibi isimlerin yer aldığı geliştirici ekibin imzasını taşıyor" dedi.



"GELİŞTİRİCİLERİN STEAM'DE YER ALMASI İÇİN MADDİ DESTEK VERECEĞİZ"



Dünyada en çok kullanılan oyun motoru Unity Technologies’ten Sam Okay “Sykoo" Doğantimur’un etkinliğin başında özel bir sunum yaparak geliştiricilere desteğini gösterdiğini söyleyen Sercan Muhlacı, "Sonuçlar belli olduktan bir saat sonra oyunları ÜNOG’un YouTube ve Twitch kanallarında canlı yayında oynadı. Uzman oyun geliştiricilerinden Tuna Pamir de bize katılarak birçok oyunu deneyimledi. Bundan sonrasında ise oyununu geliştirmeye devam etmek isteyenlerle haftalık toplantılar yapacak ve oyunlarını dijital oyun platformu Steam'e taşımayı hedefleyenlere de maddi destek vereceğiz."



"5 YILDA 3 BİN OYUN GELİŞTİRİCİSİNE ULAŞTIK"



2017’dan bu yana da aynı misyonla 5 yılda 3 bin oyun geliştiricisine ulaştıklarını belirten Muhlacı, "Gelecek zamanlarda da buna benzer fikirlerde temellendirdiğimiz etkinlikler düzenleyerek oyun dünyasına ilgi duyan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.