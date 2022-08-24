Parlayan balığın dolaşım sisteminde rekor miktarda antifriz

Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan bir tür balığın kanında yüksek miktarda "antifriz proteini" keşfedildi. 'Alacalı salyangoz' olarak bilinen balık türünün bu özelliğiyle sıfırın altına düşen hava sıcaklığına dayanabildiği aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 24.08.2022 - 08:10 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 08:14

Parlayan balığın dolaşım sisteminde rekor miktarda antifriz

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Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan "Alacalı salyangoz" balığında daha önce hiçbir balıkta görülmeyen seviyede "antifriz" tespit edildi.

0 santigrat derecenin altına düşen hava sıcaklığına rağmen kanında üretilen antifriz onu hayatta tutuyor.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesinden bilim insanlarının araştırması hakemli bilimsel dergi "Evolutionary Bioinformatics" de yayımlandı.

Araştırmaya göre antifriz proteinleri balığın karaciğerinde üretiliyor.

Proteinler kandaki küçük buz kristallerine yapışarak bu kristallerin büyümelerini ve balığın donmasını önlüyor.

﻿İLK KEZ 50 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ

Antifriz proteinleri ilk kez yaklaşık 50 yıl önce Antarktika'daki bazı balıklarda keşfedilmişti.

Ancak araştırma sonucu, alacalı salyangoz balığı hem kandaki protein seviyesi hem de Kuzey Kutup Bölgesinde bulunması açısından bir ilk teşkil ediyor.

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