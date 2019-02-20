Türkiye'nin yurt dışına açılmış önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Peak Games, önceki gün 41 televizyon kanalında aynı anda yayınladıkları reklam filmi ile çalışma arkadaşları aradığını duyurdu.
Büyük yankı uyandıran reklam filminin özgün olmadığı ortaya çıktı.
Özellikle medyada, reklamın, Audi reklamından esinlenerek yapıldığı konuşulurkıen, şirketten açıklama geldi.
Peak adına sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Reklamın özgün olmadığını biz de yeni öğrendik. Tüm reklamları durduruyoruz. Hazırlayan ajansa da hukuki süreç başlattık" denildi.