Piyasa değeri 17 milyar dolara ulaşmıştı: NFT'ler çöp oldu

Binlerce koleksiyonun fiyatını inceleyen yeni bir araştırma NFT'lerin artık bir değerinin olmadığını ortaya koydu.



23 MİLYON KİŞİ DEĞERSİZ NFT'LERE SAHİP

NFT Scan ve CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre, 73.257 NFT koleksiyonundan 69.795'inin piyasa değerinin bulunmadığı görüldü.

Yaklaşık 23 milyon kişinin bu değersiz varlıklara sahip olduğu kaydedildi.

NFT'ler, genellikle ethereum olmak üzere bir kripto paralara bağlı sanat eserlerinin veya koleksiyon parçalarının dijital temsilleridir ve her birinin kopyalanamayan benzersiz bir imzası vardır.

PİYASA BÜYÜKLÜĞÜ 17 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTI

2021 ve 2022'de NFT piyasası büyük bir yükseliş yaşadı ve bir noktada aylık işlem hacmi 2,8 milyar dolara ulaştı. Piyasanın büyüklüğü bu yıllarda 17 milyar dolara ulaşmıştı.

YÜZDE 95 DEĞER KAYBETTİ

dappGambl'ın çalışmasına göre, şu anda NFT koleksiyonlarının yüzde 79'unun satılmamış olduğu ve arzın talepten fazla olması sebebiyle ölü bir piyasa yarattığı belirtildi.

NFT koleksiyonları oluşan piyasada yüzde 95 değer kaybetti.

NEREDEYSE YARISININ DEĞERİ 5-10 DOLAR ARALIĞINDA



Daha düşük değerli, daha az önemli projeler filtrelense bile, çoğu koleksiyon bugün çok az değere sahip.

Piyasa değerine göre ilk 8.850 koleksiyonun yüzde 18'i değersiz ve %41'inin fiyatının 5-10 dolar arasında olduğu vurgulandı.



Araştırmacılar, "NFT piyasasının önemli bir kısmının, bu varlıkların gerçek alım satım geçmişinden çok uzak olan spekülatif ve umutlu fiyatlandırma stratejileriyle karakterize edildiği açıkça ortaya çıkıyor"

"Ayrıca, listelenen fiyatlar ile gerçek satışlar arasındaki bu belirgin kopukluk, birçok satıcının 2021'de tanık olunan patlamaya benzer bir NFT ilgisinde bir daha asla gerçekleşmeyecek büyük bir artış beklediğini gösteriyor olabilir." dedi.