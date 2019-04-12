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Razer, yayıncı mikrofonu olarak da bilinen Seirēn için PlayStation 4 desteği getiriyor.

PS4'lere özel sürümünü satışa sunan Razer'ın bu hamlesiyle PS4 için geliştirilen lisanslı ilk yayın mikrofonu da kullanıcıların karşısına çıkmış olacak.

Halihazırda Avustralya, Avrupa ve Orta Doğu'da PS4 desteği bulunmayan modeli satışta olan ürün üzerine Sony ve Razer bir süredir ortak çalışma yürütüyor.



Türkiye'de ortalama 600 TL seviyelerinde bir fiyat etiketiyle satışta olan; ancak PS4 sürümü henüz raflardaki yerini almayan ürün; Twitch veya herhangi bir platform üzerinden canlı yayın yapmayı hedefleyen kullanıcıları hedefliyor.