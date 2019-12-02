PlayStation 5'ten en net sızıntı

Japonya merkezli Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 için bekleyişin sürerken cihaz ile ilgili yeni bir sızıntı geldi.



TechRadar'da yer alan habere göre, önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan PlayStation 5 konsolu ile birlikte gelecek olan DualShock 5 kontrolcüsünün daha ayrıntılı görselleri internete sızdırıldı.

Söz konusu kareye bakılırsa yeni kontrolcüde aydınlatma çubuğu yer almıyor. Ayrıca bir mikrofon da kontrolcüye eklenmiş durumda. Daha önce sızan patentlere göre ise tetik tuşları biraz daha büyük ve yeni bir dizilime sahip olacak.



PLAYSTATION 5 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuştu.



Sony Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan’ın şirketin blog sayfasından yaptığı açıklamaya göre PlayStation’un yeni modeli PS5, 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacak.



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Sony, PlayStation 5'in çıkış tarihini açıklasa da cihazın özellikleri hakkında sessizliğini koruyor.



Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, PS5’in çipleri, AMD’nin ‘Gonzalo’ kod adlı yeni nesil işlemcilerinden olacak.



Cihazda, PS4 Pro gibi 8 çekirdekli işlemci bulunacak. Bu işlemciler muhtemelen yeni nesil AMD Zen 2 mimarisine sahip olacak. İşlemcilerin en kötü ihtimalle Zen+ mimarisine sahip olması bekleniyor.



Oyun konsolu her durumda PS4 Pro’dan çok daha üst düzey performansa sahip olacak. İşlemcilerin hızı ise 3.2 GHz civarında olacak.



Grafik işlemcisinin en az 1GHz hızında olacağı iddia edilirken, AMD’nin yeni geliştirdiği Navi mimarisini bu cihazda kullanıp kullanmayacakları henüz bilinmiyor.