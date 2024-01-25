Pokemon Company açıkladı: Palworld'e ihlal soruşturması

Oyun dünyasında çıktığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve 8 milyon kopya satan Palworld'e The Pokemon Company tarafından araştırma başlatıldı. Şirket, oyun içerisindeki karakterlerin Pokemon karakterlerine benzerliğine değinerek fikri mülk ihlali yapılıp yapılmadığını araştıracağını duyurdu.

Pokemon Company açıkladı: Palworld'e ihlal soruşturması

'de 19 Ocak 2024 tarihinde çıkış yapan Palworld, dünyasını kasıp kavurmuş durumda.

Palworld'de oyuncular canavarları yakalayıp üsler inşa ederek hayatta kalma modunu deneyimliyor. 

Ancak Palworld karakterlerinin Pokemon ile benzerlikleri dikkat çekti.

Bu gelişmelerin ardından The Pokemon Company yaptığı açıklamada 8 milyondan fazla kopya satan Palworld oyununda fikri mülk ihlali yapılıp yapılmadığını soruşturacağını duyurdu.

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Counter Strike'ın Steam'deki tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısı rekorunu geride bırakarak aynı anda 2 milyon oyuncuyla yeni rekoru kırdı. Fakat zirve hala 3,5 milyon eş zamanlı oyuncu sayısıyla PUBG'de bulunuyor.

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