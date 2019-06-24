Natus Vincere 2. aşama öncesi kendi kadrosunu yeniledi. Herkes birincilik için oynayacak.

En iyi 10 takım 19-21 Temmuz’da Stockholm İsveç’te gerçekleşecek GLL Grand Slam: PUBG Classic’in 5 katılımcı yeri için mücadele vermeye hak kazanacak.



G2 Esports’un Alman oyuncusu Braexco, "94 rakip öldürmeyle oyuncu tablosunun en üstünde bulunuyor. O kadar çekişmeli ki 2. ve 5. pozisyonlar arasında olan oyuncuların rakip öldürme sayıları sadece 3 rakiple birbirinden ayrılıyor (84-87 rakip öldürme)" dedi.

Oyuncular bu aşamada en iyi oyunlarını Avrupa’nın en popüler takımları karşısında kullanıyor.

Oyunculara örnek olarak Team Liquid’in Norveçli oyuncusu Jeemzz ve Faze Clan’ın İsveçli oyuncusu Fuzzface’i gösterebiliriz.

Diğer tarafta Digital Athletics takımından 80 rakip öldürme ile Ömer ”Iroh” Develi, dikkat çeken isimlerden biri oldu.