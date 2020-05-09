PUBG Mobile'dan 'Miramar' güncellemesi

Yapımcı firma Tencent Games, PUBG Mobile Miramar haritası üzerinde önemli bir değişikliğe imza attı.



Android ve iOS akıllı telefonlarda oynanabilen, son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG Mobile) için yeni bir güncelleme yayınlandı.



Yaklaşık olarak 2 GB boyutundaki 0.18.0 kodlu güncelleme ile Mad Miramar olarak adlandırılan haritanın kuzeyine yeni bir nehir ekleyen Tencent Games, aynı zamanda haritaya yeni bir tarihi kalıntı bölgesi de ekledi.



Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada haritanın çeşitli bölgelerine otomat makinelerin eklendiği, oyuncuların bu makineleri kullanarak enerji içeceği ve ağrı kesici gibi kritik ekipmanlara sahip olmasına olanak sağlandığı bilgisinin altı çizildi.



0.18.0 kodlu güncelleme aynı zamanda oyuna P90 silahını, yardımcı görüşü ve yeni bir hile koruma sistemini de beraberinde getiriyor.