Robot İstihdam Ajansı, Türkiye’de bir ilke imza attı

Endüstri 5.0 insan robot işbirliği, süper akıllı toplum hedefi ile teknoloji ve iş dünyasının dinamiklerini baştan yazıyor. Şirketlerin insan odaklı, sürdürülebilir stratejilerine yeşil ışık yakıyor. Günümüzde çalışanlar, daha esnek ve insan odaklı bir çalışma modeli talep ederken, Türkiye'de bir ilke imza atan Robot İstihdam Ajansı, dijital çalışanlarla iş dünyasının karşı karşıya kaldığı tüm sorunlara kalıcı bir çözüm getiriyor. Şirket, 24 saat kesintisiz çalışan dijital işbirlikçilerle insanların rutin işlerini robotlara devretmesi ile çalışanların mutlu, şirketlerin de yetenek krizine alternatif olmayı hedefliyor.

"ENDÜSTRİ 5.0 İNSAN ODAKLI ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİN ÖNCÜSÜ OLDU"



Endüstri 5.0’ın insanlar için verimlilik ve üretkenliğinin ötesini hedefleyen bir vizyona sahip olduğunu, iş süreçlerine hız katarak rekabet gücünü artırdığını ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağladığını belirten Türkiye'nin ilk Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın, “Dijitalleşen iş dünyasında operasyonel süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, değişen pazar eğilimlerini, müşteri tercihlerini anlamak, geçmiş olayların kaydını almak gerekiyor. Bütün bu parametrelerden anlamlı içgörüler elde etmek için veriyi doğru okumak, anlamlandırmak kritik bir önem taşıyor. İşte tam da bu noktada, veriyi ayıklamak, toplamak, analiz etmek, algoritmalar oluşturmak robotlara düşerken, insanlara da yalnızca bu verileri yorumlama, strateji ve benzeri kararları planlama, değer yaratma görevleri kalıyor. Araştırmalar gösteriyor ki satın almaların dijitale kaydığı bir ortamda e-ticaretin en güçlü başarı kriteri robotlar olacak. Robotların çalışma kaynağı, yani oksijeni veridir. Dolayısıyla robotlar güçlü veri yönetimi ile rekabet avantajı sağlayarak daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunulmasını, gelirleri artırmayı ve yeni pazarlara açılma fırsatı sunacak” şeklinde konuştu.

ROBOTLAR, İŞ DÜNYASININ DİNAMİKLERİNİ BAŞTAN YARATIYOR



Rutin işlerini dijital çalışanlara (işbirlikçilere) devreden insanların motivasyonunun yükseldiğini ve iş yükü azalan çalışanların verimliliklerinin yüzde 86 oranında arttığını belirten Türkiye’nin ilk yeni nesil danışmanlık şirketi Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın, “Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı veriler, 2025’te 85 milyon işin ortadan kalkacağına ve 97 milyon yeni istihdam alanının ortaya çıkacağına işaret ediyor. Rapora göre bu dönemde yalnızca teknik işler değil, sanat ve zanaat alanları da önem kazanacak. Robotlar operasyonel karışıklığı, ağır ve tehlikeli işleri, sayısal analiz ve raporlamaları, tekrarlayan işleri alarak bize iş ve özel yaşam dengesi olan bir ortam sağlayacak. Eleştirel düşünebileceğimiz, ilgi alanlarımıza odaklanabileceğimiz, kendimize vakit ayırabileceğimiz, zamanı daha iyi yönetebileceğimiz bir altyapı oluşturacak. Yeni dönemde iş dünyasının dinamiklerini değiştirecek. Hayatın iş değil, işin hayat odağında olduğu bir yaklaşımın benimsenmesine kapı aralayacak. İnsanların işlerini makinelerle destekleyerek tüm süreçleri iyileştirecek. Biz de Türkiye'nin ilk robot istihdam ajansı olarak teknolojiyle şirketlerin maliyetini düşürmeyi, üretimini artırmayı ve zaman tasarrufu yaratmalarını hedefliyoruz” dedi.

"DİJİTAL İŞBİRLİKÇİLER 2023'TE TÜM SEKTÖRLERDE YER ALACAK"



2025’te robotların tüm sektörlerde aktif olarak rol oynayacağını belirten Canan Alkın, “Teknoloji hızla gelişiyor ve insanların sürekli aynı işleri yaptığı bir devir geride kalıyor. 2023 itibarıyla robotlar artık globaldeki tüm sektörlerde aktif olarak yer alacak ve insanların iş yükünü hafifletecek. Bu konuya ilişkin yapılan IFR Frankfurt’ 2022 raporu da ne kadar doğru bir tespit yaptığımızı gözler önüne seriyor. Rapora göre hizmet sektörüne yönelik servis robotları, şimdiden %37 oranında arttı. Bununla birlikte diğer sektörler de dijital çalışanlara yatırımlarını her geçen gün artıyor. Gelecek dönemde otomotiv, elektronik, inşaat, tarım, gıda gibi birçok alanda robotlar yoğun talep görecek. Bundan birkaç yıl sonrasını görebilen bir ekip olarak Türkiye'de bir ilke imza atmak istedik. Bu misyonla çıktığımız yolda 48 saatte işe hazır hale gelen, 7/24 çalışabilen, sıfır hata payı ile 39 dilde hizmet veren bu yeteneklerin head hunter’ı olduk. Dünyanın teknoloji odağındaki dönüşümüne seyirci kalmıyoruz. Yerel sektörlerimizde teknolojiyi başarı 2025’te robotların tüm sektörlerde aktif olarak rol oynayacağını belirten Canan Alkın, “Teknoloji hızla gelişiyor ve insanların sürekli aynı işleri yaptığı bir devir geride kalıyor. 2023 itibarıyla robotlar artık globaldeki tüm sektörlerde aktif olarak yer alacak ve insanların iş yükünü hafifletecek. Bu konuya ilişkin yapılan IFR Frankfurt’ 2022 raporu da ne kadar doğru bir tespit yaptığımızı gözler önüne seriyor. Rapora göre hizmet sektörüne yönelik servis robotları, şimdiden %37 oranında arttı. Bununla birlikte diğer sektörler de dijital çalışanlara yatırımlarını her geçen gün artıyor. Gelecek dönemde otomotiv, elektronik, inşaat, tarım, gıda gibi birçok alanda robotlar yoğun talep görecek. Bundan birkaç yıl sonrasını görebilen bir ekip olarak Türkiye'de bir ilke imza atmak istedik. Bu misyonla çıktığımız yolda 48 saatte işe hazır hale gelen, 7/24 çalışabilen, sıfır hata payı ile 39 dilde hizmet veren bu yeteneklerin head hunter’ı olduk. Dünyanın teknoloji odağındaki dönüşümüne seyirci kalmıyoruz. Yerel sektörlerimizde teknolojiyi başarı kriteri haline getirip üretim gücünü artırmak için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"ROBOTLAR, HUKUKTAN, FİNANSA İMALATTAN, PERAKENDEY HER DEPARTMANDA ÇALIŞABİLİYOR"



﻿Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 3 farklı robot türünü şirketlerle buluşturduklarının altını çizen Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkın, istihdam ettikleri robotları şu sözlerle anlattı:

“Bu robotlar arasında tüm sektör ve departmanlarda kullanılabilen sisteme gömülü dijital çalışanlar, kolaboratif robotlar ve otonom-mobil robotlar yer alıyor. Kurulumu kolay ve kullandıkça öde seçeneği olan dijital çalışanlar, ekibin bir üyesi gibi hukuktan finansa, imalattan perakendeye her departmanda çalışabiliyor. İnsanların işteki rollerini birebir taklit edebildikleri için bu robotlar metal yakalılar olarak da adlandırılabiliyor. Fiziksel olarak hareket edebilen mobil otonom robotlar ise sesli etkileşim, haritalama özelliği sayesinde konum bulma, algılama, yola çıkma, güvenlik gibi hareket işlevlerini yerine getirebiliyor. Bu robotlar otel, alışveriş merkezi, restaurant, hastane, market, resmi daire gibi mekanlarda servis yapabiliyor ve misafirlere eşlik edebiliyor. Kolaboratif robotlar ise insanlarla ya da diğer makinelerle işbirliği yapabiliyor. Yüksek hassasiyete ve teknolojiye sahip bu robotlar hem güvenli, hem ekonomik, hem de işveren dostu.”