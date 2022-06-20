Roscosmos: Batı uzayda savaşa doğru ilerliyor

Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) Direktörü Dmitry Rogozin, Batılı astronotların savaşa doğru gittiğini, özel Batılı şirketler tarafından Ukrayna için veri toplanmasının bunu kanıtladığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 14:20

Roscosmos: Batı uzayda savaşa doğru ilerliyor

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Russia 24 ile yaptığı bir röportajda Rogozin, Lockheed Martin, Boeing, SpaceX ve diğerleri gibi özel Amerikan şirketlerinin artık “belirli bir hedefle görevlendirildiğini iddia etti.

Bu hedefin kızılötesi radar cihazları aracılığıyla hem görsel hem de gerçek zamanlı olarak bilgi toplanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Rogozin ”Bu veriler,  kuvvetlerinin “balistik füze güdümünde veya çoklu fırlatma roket sistemi operasyonunda” kullanması için toplanıyor” dedi.

Roscosmos direktörü, bu durumun Starlink gibi uydu iletişim şirketleri için de geçerli olduğunu söyledi.

Z HARFİNİ UZAYA TAŞIMIŞTI

Ukrayna saldırısının başlamasından bir ay sonra Moskoca, uzaya yeni bir roket göndermişti.

Fırlatmada, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda Rus ordusuna ait askeri araçlarda görülen 'Z' harfi Soyuz 2.1a roketinin üzerine yazıldı.

Böylelikle , Ukrayna’daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.

MARS GÖREVİ ASKIYA ALINMIŞTI

Avrupa  Ajansı (ESA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile arasındaki ortak Mars görevi olan ExoMars programını Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle askıya aldığını duyurmuştu.

ESA tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa değerlerine tam saygı göstererek uzay programları geliştirmek ve uygulamakla görevli hükümetler arası bir kuruluş olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, insan kayıplarını ve trajik sonuçları derinden kınıyoruz” denildi.

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