Rus kozmonotlar, Ukrayna temalı kıyafetlerle Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıktı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonotun, Kazakistan’da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildiği ifade edildi.

Başarılı fırlatmanın ardından Rus kozmonotların istasyona kilitlendikleri belirtildi. İstasyonda görevli olan Roscosmos kozmonotları Anton Şkaplerov ve Pyotr Dubrov, NASA astronotları Mark Vande Hay, Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron ve ESA astronotu Matthias Maurer ise gelen 3 Rus kozmonotu kapıda karşıladı.

Karşılamanın ardından Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Ukrayna bayraklarının rengini taşıyan sarı ve mavi renkteki uzay kıyafetlerini giyerek poz verdi.



HAKİMİYET VURGUSU OLARAK YORUMLANDI



Rus basınında yer alan haberlerde ise, daha önce sadece mavi renkte kıyafetler giyen Rus kozmonotların bu değişiminin, Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.



Öte yandan Rusya’nın, uzay istasyonuna 3 kozmonot göndermesiyle birlikte istasyondaki toplam Rus kozmonot sayısı 5’e ulaştı. Böylelikle istasyonun tarihinde ilk kez Rus kozmonot sayısı 5'e yükseldi.

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